В Калужской области ребёнок провалился в канализационный люк около школы
В Калужской области ребёнок упал в канализационный люк недалеко от школы. Вызволить из-под земли школьника удалось приехавшим сотрудникам МЧС.
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Уточняется, что спасатели достали ребёнка из люка с помощью троса.
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