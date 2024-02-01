В Калужской области ребёнок провалился в канализационный люк около школы

В Калужской области ребёнок упал в канализационный люк недалеко от школы. Вызволить из-под земли школьника удалось приехавшим сотрудникам МЧС.

РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360». Уточняется, что спасатели достали ребёнка из люка с помощью троса. Ранее СК возбудил дело после падения детей в провал грунта в Ивановской области.