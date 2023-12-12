СК возбудил дело после падения детей в провал грунта в Ивановской области
- РИА Новости
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
«На место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного управления для проведения осмотра места происшествия и первоначальных следственных действий», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее стало известно о проверке, которую начала нижегородская прокуратура после видео с избиением подростков.