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СК возбудил дело после падения детей в провал грунта в Ивановской области

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Пять школьников в Ивановской области провалились в образовавшийся из-за аварии трубопровода провал грунта у люка и получили ожоги ног. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
СК возбудил дело после падения детей в провал грунта в Ивановской области
  • РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

«На место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного управления для проведения осмотра места происшествия и первоначальных следственных действий», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно о проверке, которую начала нижегородская прокуратура после видео с избиением подростков.

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