Нижегородская прокуратура начала проверку после видео с избиением подростков
- РИА Новости
В сообщении говорится, что ранее в интернете появилось видео, на кадрах которого запечатлён конфликт между несколькими несовершеннолетними, в ходе которого подросткам был причинён вред.
«Прокуратурой поставлено на контроль установление всех обстоятельств происшествия. По итогам проверки будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — говорится в сообщении.
В областной прокуратуре добавили, что при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.
Ранее сообщалось, что полиция Новосибирска устанавливает причастных к избиению девочки в одной из городских школ.