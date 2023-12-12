Нижегородская прокуратура начала проверку после видео с избиением подростков

Прокуратура Нижегородской области инициировала проверку после того, как в сети появилась видеозапись с избиением подростков в Шахунском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении говорится, что ранее в интернете появилось видео, на кадрах которого запечатлён конфликт между несколькими несовершеннолетними, в ходе которого подросткам был причинён вред.

«Прокуратурой поставлено на контроль установление всех обстоятельств происшествия. По итогам проверки будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

В областной прокуратуре добавили, что при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.

Ранее сообщалось, что полиция Новосибирска устанавливает причастных к избиению девочки в одной из городских школ.