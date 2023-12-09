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Полиция Новосибирска устанавливает причастных к избиению девочки

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Сотрудники полиции Новосибирска приступили к установлению причастных к жестокому избиению девочки в одной из школ города.
Полиция Новосибирска устанавливает причастных к избиению девочки
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Новосибирской области.

«Полицейские оперативно установили личности пострадавшей и её законного представителя. С ними проводится работа. Также полицейские устанавливают личности других участников конфликта», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что информация о происшествии была зарегистрирована по выявленной публикации в интернете, при этом заявлений по поводу избиения в полицию пока не поступало.

Как уточняет агентство, речь идёт о происшествии, информация о котором активно разошлась в соцсетях. По имеющимся данным, девочку-сироту жестоко избили в туалете школы.

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