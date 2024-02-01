RT в Telegram
Подпишись

В Минтрансе предложили учитывать СИМ при планировании дорог

Короткая ссылка
Минтранс опубликовал для общественного обсуждения проект приказа, согласно которому велосипеды и средства индивидуальной мобильности (СИМ) будут учитывать при мониторинге дорожного движения. Эти данные могут использовать при планировании дорог, установке светофоров и дорожных знаков.
В Минтрансе предложили учитывать СИМ при планировании дорог
  • Gettyimages.ru
  • © JARAMA

Об этом сообщает «Парламентская газета».

При мониторинге определяют среднюю скорость транспортных средств и всего потока, а также передвижение пешеходов. Также учитывают легковые и грузовые автомобили, автобусы, автопоезда. Министерство предлагает добавить в список велосипеды и СИМ.

Как отметил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев, проект приказа Минтранса — часть дорожной карты по повышению безопасности использования СИМ.

Со своей стороны, член Общественной палаты России Александр Холодов сказал, что учитывать электросамокатчиков на дорогах нужно.

«Если раньше количество таких транспортных средств можно было счесть статистической погрешностью, да и транспортом они официально не являлись, то за несколько лет всё изменилось», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что в России предложили ограничить скорость электровелосипедов в зимний период.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить