В Минтрансе предложили учитывать СИМ при планировании дорог

Минтранс опубликовал для общественного обсуждения проект приказа, согласно которому велосипеды и средства индивидуальной мобильности (СИМ) будут учитывать при мониторинге дорожного движения. Эти данные могут использовать при планировании дорог, установке светофоров и дорожных знаков.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

При мониторинге определяют среднюю скорость транспортных средств и всего потока, а также передвижение пешеходов. Также учитывают легковые и грузовые автомобили, автобусы, автопоезда. Министерство предлагает добавить в список велосипеды и СИМ.

Как отметил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев, проект приказа Минтранса — часть дорожной карты по повышению безопасности использования СИМ.

Со своей стороны, член Общественной палаты России Александр Холодов сказал, что учитывать электросамокатчиков на дорогах нужно.

«Если раньше количество таких транспортных средств можно было счесть статистической погрешностью, да и транспортом они официально не являлись, то за несколько лет всё изменилось», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что в России предложили ограничить скорость электровелосипедов в зимний период.