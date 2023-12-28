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В России предложили ограничить скорость электровелосипедов в зимний период

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Дмитрий Рункевич
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить зимой максимально допустимую скорость езды на электросамокатах и электровелосипедах до 5 км/ч. Копия письма на имя главы Минтранса Виталия Савельева есть в распоряжении RT.
В России предложили ограничить скорость электровелосипедов в зимний период
  • Gettyimages.ru

В обращении политолог отметил, что с 1 марта текущего года в России были установлены ограничения относительно передвижения граждан на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатах, электровелосипедах и тому подобных. Среди прочего предельная скорость движения в зонах, которые используют и пешеходы, не может превышать 25 км/ч.

В то же время, как он уточнил, данная норма не учитывает погодные условия, например в зимний сезон, когда на тротуарах появляются обледенения, а сами зоны тротуара объективно уменьшаются по причине снега. В таких условиях движение со скоростью 25 км/ч может представлять угрозу как для самих пользователей средств индивидуальной мобильности, в частности курьеров служб доставки, которые активно эксплуатируют СИМ, невзирая на погоду, так и простых пешеходов, отметил Орлов.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части снижения предельно допустимой скорости передвижения на средствах индивидуальной мобильности в зимний сезон до 5 км/ч — средней скорости движения потока граждан», — говорится в тексте обращения.

Ранее правительство России поддержало законопроект о штрафах для электросамокатчиков.

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