Суд смягчил приговор американскому инвестору Майклу Калви за растрату

Второй кассационный суд смягчил условный срок американскому инвестору Майклу Калви по делу о растрате 2,5 млрд рублей на два месяца на фоне его полного признания вины.

«Судебная коллегия... с учётом дополнительно установленных смягчающих обстоятельств... смягчила Калви наказание в виде лишения свободы на 2 месяца до 4 лет 4 месяцев условно», — сообщили РИА Новости в суде.

Ранее сообщалось, что Калви покинул Россию до вступления приговора в силу.

В июне 2023 года Мосгорсуд смягчил с 5,5 до 4,5 года условный приговор инвестору Калви.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, фигурантом которого стал Калви, 13 февраля 2019 года. Следствие придерживалось точки зрения, что Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией «Первое коллекторское бюро» от банка «Восточный» в 2015 году, был зачтён уступкой акций.

Кроме того, по мнению следствия, Калви ввёл в заблуждение совет директоров банка по вопросу стоимости акций «Первого коллекторского бюро». СК полагает, что акции оценили в сумму долга при их реальной стоимости 600 тыс. рублей.