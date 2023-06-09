Мосгорсуд смягчил с 5,5 до 4,5 года условный приговор инвестору Калви
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил Калви к 5,5 года условно.
Ранее сообщалось, что Калви покинул Россию до вступления приговора в силу.
Следственный комитет возбудил уголовное дело, фигурантом которого стал Калви, 13 февраля 2019 года. Следствие придерживалось точки зрения, что Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией «Первое коллекторское бюро» от банка «Восточный» в 2015 году, был зачтён уступкой акций.
Кроме того, по мнению следствия, Калви ввёл в заблуждение совет директоров банка по вопросу стоимости акций «Первого коллекторского бюро». СК полагает, что акции оценили в сумму долга при их реальной стоимости 600 тыс. рублей.