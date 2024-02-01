В Ставропольском крае отремонтируют восемь мостов в 2024 году

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о предстоящем ремонте восьми мостов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики правительства и губернатора края.

«В текущем году будем ремонтировать такие сооружения и местного, и регионального значения. Региональному Министерству дорожного хозяйства поставил задачу контролировать сроки и качество работ», — сказал Владимиров.

Ремонту подлежат два моста в Невинномысске, мост по проспекту Советской Армии в Пятигорске, а также пять мостов в Минераловодском, Труновском, Изобильненском, Будённовском округах.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области отремонтируют 300 км дорог в 2024 году.