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В Ставропольском крае отремонтируют восемь мостов в 2024 году

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о предстоящем ремонте восьми мостов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
В Ставропольском крае отремонтируют восемь мостов в 2024 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики правительства и губернатора края.

«В текущем году будем ремонтировать такие сооружения и местного, и регионального значения. Региональному Министерству дорожного хозяйства поставил задачу контролировать сроки и качество работ», — сказал Владимиров.

Ремонту подлежат два моста в Невинномысске, мост по проспекту Советской Армии в Пятигорске, а также пять мостов в Минераловодском, Труновском, Изобильненском, Будённовском округах.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области отремонтируют 300 км дорог в 2024 году.

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