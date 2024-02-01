RT в Telegram
Подпишись

Суд в Москве оштрафовал Венедиктова за отсутствие маркировки иноагента

Короткая ссылка
Черёмушкинский суд Москвы оштрафовал бывшего главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова* на 45 тыс. рублей за отсутствия маркировки иностранного агента на публикациях в социальных сетях.
Суд в Москве оштрафовал Венедиктова за отсутствие маркировки иноагента
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на суд.

«Венедиктов А.А. признан виновным... и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 45 тыс. рублей», — сказали в суде.

Ранее начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев заявил, что за два года ведомство наложило на иностранных агентов штрафов на сумму более 1 млрд рублей.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить