Суд в Москве оштрафовал Венедиктова за отсутствие маркировки иноагента

Черёмушкинский суд Москвы оштрафовал бывшего главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова* на 45 тыс. рублей за отсутствия маркировки иностранного агента на публикациях в социальных сетях.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на суд.

«Венедиктов А.А. признан виновным... и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 45 тыс. рублей», — сказали в суде.

Ранее начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев заявил, что за два года ведомство наложило на иностранных агентов штрафов на сумму более 1 млрд рублей.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.