Шадаев: 18 млн россиян имеют биометрический профиль гражданина на «Госуслугах»
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Вместе с этим в материалах к выступлению говорится, что государственный цифровой ID — профиль на портале «Госуслуги» — имеют 110 млн россиян, цифровые копии личных документов взамен бумажных оформлены у 19 млн граждан, а электронную подпись для мобильных устройств оформили 10 млн человек.
Ранее в Минцифры России заявили, что к настоящему моменту подано более 500 тыс. заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на «Госуслугах».