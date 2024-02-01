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Шадаев: 18 млн россиян имеют биометрический профиль гражданина на «Госуслугах»

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Министр цифрового развития России Максут Шадаев представил на своей презентации к пленарному заседанию цифрового форума Digital Almaty 2024 данные о числе россиян, имеющих биометрический профиль гражданина на «Госуслугах». По его информации, он есть у 18 млн человек.
Шадаев: 18 млн россиян имеют биометрический профиль гражданина на «Госуслугах»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с этим в материалах к выступлению говорится, что государственный цифровой ID — профиль на портале «Госуслуги» — имеют 110 млн россиян, цифровые копии личных документов взамен бумажных оформлены у 19 млн граждан, а электронную подпись для мобильных устройств оформили 10 млн человек.

Ранее в Минцифры России заявили, что к настоящему моменту подано более 500 тыс. заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на «Госуслугах».

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