Минцифры России: на «Госуслугах» подано более 500 тысяч заявок на участие в ДЭГ
- РИА Новости
Об этом ведомство написало в Telegram.
«На участие в дистанционном электронном голосовании за два дня подали уже более 500 тыс. заявлений», — говорится в сообщении.
В Минцифры напомнили, что заявки на участие в ДЭГ принимают на «Госуслугах» до 23:59 11 марта.
Ранее в ходе заседания Центральной избирательной комиссии было принято решение, что дистанционное электронное голосование впервые пройдёт на президентских выборах в России.
По словам главы ЦИК России Эллы Памфиловой, заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах президента России поступили от 28 субъектов страны.