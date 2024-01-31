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Минцифры России: на «Госуслугах» подано более 500 тысяч заявок на участие в ДЭГ

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К настоящему моменту подано более 500 тыс. заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на «Госуслугах», сообщили в Минцифры России.
Минцифры России: на «Госуслугах» подано более 500 тысяч заявок на участие в ДЭГ
  • РИА Новости

Об этом ведомство написало в Telegram.

«На участие в дистанционном электронном голосовании за два дня подали уже более 500 тыс. заявлений», — говорится в сообщении.

В Минцифры напомнили, что заявки на участие в ДЭГ принимают на «Госуслугах» до 23:59 11 марта.

Ранее в ходе заседания Центральной избирательной комиссии было принято решение, что дистанционное электронное голосование впервые пройдёт на президентских выборах в России.

По словам главы ЦИК России Эллы Памфиловой, заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах президента России поступили от 28 субъектов страны.

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