Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с 15-летием со дня интронизации
- globallookpress.com
1 февраля 2009 года новый предстоятель был возведён на престол.
«Я сердечно и искренне поздравляю вас с праздником, с днём интронизации. 15 лет. Я думаю, что вы даже не заметили, как эти 15 лет пролетели», — отметил Путин.
Патриарх Кирилл заявил, что «время прошло очень быстро».
В 2020 году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением о включении в преамбулу Конституции упоминания о Боге. Он отметил, что большинство россиян верят в Бога. Он подчеркнул, что «говорит о православных, мусульманах и о многих-многих других».
Патриарх также выразил мнение, что «сегодня можно было бы начать дискуссию об этом».