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Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с 15-летием со дня интронизации

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Российский лидер Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 15-й годовщиной интронизации. В 2009 году Поместный собор избрал его 16-м патриархом Московским и всея Руси.
Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с 15-летием со дня интронизации
  • globallookpress.com

1 февраля 2009 года новый предстоятель был возведён на престол.

«Я сердечно и искренне поздравляю вас с праздником, с днём интронизации. 15 лет. Я думаю, что вы даже не заметили, как эти 15 лет пролетели», — отметил Путин.

Патриарх Кирилл заявил, что «время прошло очень быстро».

В 2020 году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением о включении в преамбулу Конституции упоминания о Боге. Он отметил, что большинство россиян верят в Бога. Он подчеркнул, что «говорит о православных, мусульманах и о многих-многих других».

Патриарх также выразил мнение, что «сегодня можно было бы начать дискуссию об этом».

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