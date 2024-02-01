Доверенные лица кандидата в президенты Путина посетили выставку «Россия»
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Гости посетили Павильон №75 и познакомились с достижениями и возможностями всех регионов России.
«Я думаю, что каждый, кто сюда приезжает, испытывает радость и восхищение. Нам есть чем гордиться, и это надо показывать всем, особенно детям», — рассказала главный врач детской областной Мурманской больницы Дарья Пушкарёва.
Учитель математики школы №7 из Майкопа (Республика Адыгея) Сергей Левченко отметил, что Россия совершила большой скачок в будущее.
«Я горд за свою страну, горд за то, что усилия каждого человека, которые мы делаем, превращаются в одно большое общее дело», — подчеркнул он.
Ранее на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в честь старта Года семьи прошла церемония зажжения Всероссийского семейного очага «Сердце России», в которой приняли участие семьи со всей страны.