На международной выставке «Россия» зажгли Всероссийский семейный очаг 

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в честь старта Года семьи прошла церемония зажжения Всероссийского семейного очага «Сердце России», в которой приняли участие семьи со всей страны.

В честь старта Года семьи на главной уличной сцене выставки «Россия» состоялся большой семейный концерт, в рамках которого выступили популярные артисты, своим примером показывающие силу семейных ценностей.

«А главным событием стала церемония зажжения Всероссийского семейного очага «Сердце России», в которой приняли участие семьи со всей страны», — рассказали организаторы.

Огонь для «Сердца России» привезли из Свято-Троицкого монастыря в Муроме — родины святых Петра и Февронии. Огонь доставила на выставку семья Терентьевых, а зажгла очаг на мероприятии семья Кузнецовых из Крыма.

После зажжения «Сердца России» огонь из очага перенесли в 12 лампад, которые доставят во все федеральные округа, в том числе новые регионы, и распространят по всей стране.

Заместитель генерального директора выставки «Россия» Анастасия Звягина назвала символичным то, что старт Году семьи был дан на выставке «Россия».

«Пусть Всероссийский семейный очаг, частички которого отправятся во все федеральные округа и новые регионы, несёт с собой свет, любовь, тепло. Спасибо семьям, что они приехали и вместе с нами зажгли этот огонь», — заявила она.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ дал старт Году семьи в России.