В РЭО назвали дерево, металл и стекло наиболее экологичными видами упаковки

В Российском экологическом операторе (РЭО) назвали самые экологичные материалы для упаковки с точки зрения переработки. Это металл, стекло, дерево и картон.

Об этом пишет газета «Известия».

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев уточнил, что производители в рамках расширенной ответственности производителей (РОП) обязаны отчитываться за утилизацию своих товаров и упаковки либо платить экологический сбор. Наименьший коэффициент экологичности установлен для упаковок из перечисленных материалов.

По его словам, упаковка должна быть многоразовой и перерабатываемой.

«Для построения экономики замкнутого цикла в нашей стране необходимо, чтобы производители начали переходить к более экологичным аналогам», — резюмировал глава РЭО и добавил, что лучшая упаковка — это её отсутствие.

Ранее в РЭО сообщили, что за пять лет в стране ввели в эксплуатацию мощностей на 20 млн т обработки твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и 6 млн т — по утилизации. План на минувший год выполнен в полном объёме.