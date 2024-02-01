RT в Telegram
Подпишись

В РЭО назвали дерево, металл и стекло наиболее экологичными видами упаковки

Короткая ссылка
В Российском экологическом операторе (РЭО) назвали самые экологичные материалы для упаковки с точки зрения переработки. Это металл, стекло, дерево и картон.
В РЭО назвали дерево, металл и стекло наиболее экологичными видами упаковки
  • Gettyimages.ru
  • © Jane Rubtsova

Об этом пишет газета «Известия».

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев уточнил, что производители в рамках расширенной ответственности производителей (РОП) обязаны отчитываться за утилизацию своих товаров и упаковки либо платить экологический сбор. Наименьший коэффициент экологичности установлен для упаковок из перечисленных материалов.

По его словам, упаковка должна быть многоразовой и перерабатываемой.

«Для построения экономики замкнутого цикла в нашей стране необходимо, чтобы производители начали переходить к более экологичным аналогам», — резюмировал глава РЭО и добавил, что лучшая упаковка — это её отсутствие.

Ранее в РЭО сообщили, что за пять лет в стране ввели в эксплуатацию мощностей на 20 млн т обработки твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и 6 млн т — по утилизации. План на минувший год выполнен в полном объёме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить