РЭО: в России ввели мощности по обработке ТКО на 20 млн тонн за пять лет

В Российском экологическом операторе сообщили, что за пять лет в стране ввели в эксплуатацию мощностей на 20 млн т обработки твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и 6 млн т — по утилизации. План на минувший год выполнен в полном объёме, развитие отрасли продолжается.

«В рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» за пять лет создано 249 объектов обращения с ТКО суммарной мощностью 20,389 млн т в год по обработке ТКО; 6,103 млн т — по утилизации; 4,581 млн т — по размещению (захоронению)», — цитирует генерального директора РЭО Дениса Буцаева телеканал «360».

Он, в частности, отметил, что развитие отрасли не останавливается, несмотря на сложности, вызванные санкционным давлением.

Работа по созданию и дальнейшему развитию комплексной системы обращения с ТКО будет продолжена в 2024 году, добавили в РЭО.

Ранее НСН сообщала, что в Москве наградили лауреатов экопремий по итогам двух конкурсов — в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.