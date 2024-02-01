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Директора «Пятёрочки» в Уве осудили за присвоение 1,3 млн рублей из сейфа

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Директора магазина «Пятёрочка» приговорили к двум годам колонии за присвоение денежных средств в особо крупном размере.
Директора «Пятёрочки» в Уве осудили за присвоение 1,3 млн рублей из сейфа
  • РИА Новости

Суд установил, что в августе 2023 года женщина похитила из сейфа 1,3 млн рублей, причинив таким образом ООО «Агроторг» ущерб в особо крупном размере. Директор магазина полностью признала свою вину.

«Сегодня вступил в законную силу приговор... Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов Удмуртии. 

Кроме того, с подсудимой взыскали деньги в полном объёме в пользу потерпевшей стороны.

Ранее Хамовнический суд Москвы взыскал порядка 130 млрд рублей с экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус и других фигурантов дела о хищениях в пользу кредитной организации.

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