Директора «Пятёрочки» в Уве осудили за присвоение 1,3 млн рублей из сейфа

Директора магазина «Пятёрочка» приговорили к двум годам колонии за присвоение денежных средств в особо крупном размере.

Суд установил, что в августе 2023 года женщина похитила из сейфа 1,3 млн рублей, причинив таким образом ООО «Агроторг» ущерб в особо крупном размере. Директор магазина полностью признала свою вину.

«Сегодня вступил в законную силу приговор... Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов Удмуртии.

Кроме того, с подсудимой взыскали деньги в полном объёме в пользу потерпевшей стороны.

Ранее Хамовнический суд Москвы взыскал порядка 130 млрд рублей с экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус и других фигурантов дела о хищениях в пользу кредитной организации.