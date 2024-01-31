Суд взыскал 130 млрд рублей с экс-президента Внешпромбанка и фигурантов дела

Хамовнический суд Москвы взыскал порядка 130 млрд рублей с экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус и других фигурантов дела о хищениях в пользу кредитной организации.

«Удовлетворить в полном объёме иск Внешпромбанка, заявленный в рамках уголовного дела», — приводит ТАСС решение суда.

Всех фигурантов приговорили к реальным срокам заключения.

Ранее суд сократил срок пребывания Маркус в тюрьме с девяти до восьми с половиной лет.

Также стало известно, что Генпрокуратура России направила в Великобританию запрос о выдаче бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова, который был заочно арестован в России по подозрению в мошенничестве.