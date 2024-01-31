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Гособвинение просит восемь лет колонии для экс-замминистра просвещения Раковой

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Государственное обвинение просит приговорить бывшего заместителя министра просвещения России Марину Ракову к восьми годам колонии по делу о хищении средств из бюджета.
Гособвинение просит восемь лет колонии для экс-замминистра просвещения Раковой
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Об этом ТАСС рассказал адвокат одного из фигурантов дела Дмитрий Кравченко.

«Прокурор потребовал приговорить Ракову к восьми годам колонии общего режима», — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, бывший ректор Шанинки Сергей Зуев, который обвиняется в хищении свыше 21 млн рублей, в 2018 году совместно с Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора Фонда новых форм развития образования Евгением Заком вступил в сговор с целью хищения денег РАНХиГС

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