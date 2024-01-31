Гособвинение просит восемь лет колонии для экс-замминистра просвещения Раковой
- РИА Новости
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Об этом ТАСС рассказал адвокат одного из фигурантов дела Дмитрий Кравченко.
«Прокурор потребовал приговорить Ракову к восьми годам колонии общего режима», — сказал собеседник агентства.
По версии следствия, бывший ректор Шанинки Сергей Зуев, который обвиняется в хищении свыше 21 млн рублей, в 2018 году совместно с Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора Фонда новых форм развития образования Евгением Заком вступил в сговор с целью хищения денег РАНХиГС.