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Депутат Бессараб рассказала, как оформить повышенные пособия

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, как оформляются повышенные пособия.
Депутат Бессараб рассказала, как оформить повышенные пособия
  • РИА Новости

«У нас сейчас всё больше социальных гарантий и льгот меняются в проактивном режиме. Это значит, что ни пенсионерам, ни получателям уже назначенных пособий не надо куда-то идти, писать заявления и так далее — всё произойдёт автоматически», — цитирует депутата «Парламентская газета».

По словам Бессараб, важно, что если человек получает пособие по критериям нуждаемости, то нужно помнить, что оно всегда назначается на определённый срок.

«И если срок выходит, а нужда в пособии сохраняется, следует переподать заявление. При этом вновь назначенное пособие уже будет выплачиваться в соответствии с заявленной индексацией — то есть оно будет больше», — пояснила депутат.

Ранее Светлана Бессараб напомнила, что с 1 февраля в России проиндексируют многие социальные выплаты и пособия.

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