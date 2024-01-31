Развожаев: осколки сбитой ПВО ракеты упали в частном секторе Севастополя
- РИА Новости
Он отметил, что ПВО продолжает работу, и обратился к горожанам с призывом сохранять спокойствие и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Развожаев объяснил, что основная опасность исходит от осколков.
«В районе улицы Фёдоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Никто не пострадал», — написал он в личном Telegram-канале.
Ранее губернатор Севастополя сообщил, что в городе была объявлена воздушная тревога. Позднее стало известно о сбитой в небе над Севастополем воздушной цели.