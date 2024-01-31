На Урале арестовали владельца автобуса, попавшего в ДТП в Свердловской области

Суд в Свердловской области арестовал владельца автобуса, на котором детская хоккейная команда попала в аварию.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Невьянского городского суда.

«Постановлением суда обвиняемый Евгений Лобов был взят под стражу по 28 марта включительно», — сказано в сообщении.

По данным регионального управления Следственного комитета России, 54-летний индивидуальный предприниматель не обеспечил исправное техническое состояние автобуса и надлежащий инструктаж водителя.

29 января в Свердловской области столкнулись легковой автомобиль и автобус, в котором ехала детская хоккейная команда. Трое человек — водитель автобуса и два пассажира легковой машины — скончались на месте. В больнице от полученных травм умер тренер хоккейной команды.