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В Подмосковье направят 190 млн рублей на уборку мусора в лесах

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В муниципалитеты Московской области в 2024 году направят около 190 млн рублей для уборки мусорных навалов в лесах.
В Подмосковье направят 190 млн рублей на уборку мусора в лесах
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета лесного хозяйства.

«Наша общая задача — так использовать эти средства, чтобы в подмосковных лесах было чисто, а жители получали лишь удовольствие от общения с природой», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

Навалы мусора в лесу являются наиболее частой темой для обращений в ведомство.

В 2023 году в Московской области ликвидировали 1172 навала мусора общим объёмом более 126 тыс. куб. м.

Ранее сообщалось, что в Москве при помощи электронной услуги «Вывоз ненужных вещей» жители отправили на переработку более 1 тыс. т металла за всё время работы сервиса.

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