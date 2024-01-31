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Психолог Калошин рассказал о способах защиты ребёнка от мелких деталей конструктора

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Клинический психолог центра «Возрождение» Даниил Калошин рассказал, как защитить маленьких детей от мелких деталей конструктора. В частности, он посоветовал учитывать возрастную категорию, указанную на упаковке.
Психолог Калошин рассказал о способах защиты ребёнка от мелких деталей конструктора
  • Gettyimages.ru

«Родители часто покупают игрушки, которые не соответствуют возрастной норме ребёнка. То есть конструкторы с мелкими деталями, которые годовалый ребёнок изначально может положить в рот и проглотить», — заявил эксперт в беседе с «Радио 1».

По его словам, родителям нужно следить за маленькими детьми, так как с годовалым ребёнком, например, довольно трудно согласовать какие-либо правила.

Ранее психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Ольга Калинова рекомендовала родителям постепенно сокращать время в интернете для ребёнка.

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