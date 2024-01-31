Минфин: поступления от налога на сверхприбыль составили более 318 млрд рублей

Общий объём поступлений в федеральный бюджет от налога на сверхприбыль составил 318,8 млрд рублей. Об этом сообщили в Минфине России.

«Сумма поступлений доходов в федеральный бюджет от налога на сверхприбыль крупных компаний составила 318,8 млрд рублей», — говорится в заявлении.

Отмечается, что эти средства будут использованы в ходе реализации государственных программ, в том числе для поддержки бизнеса и социальной сферы.

Ранее в ЦБ России заявили об интересе иностранных инвесторов к механизму обмена заблокированными активами со счетов типа «С».