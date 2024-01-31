Нейросеть помогла программисту найти невесту среди тысяч девушек
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Как рассказал РИА Новости сам Жадан, он дал нейросети информацию о том, как общается. Со временем программа начала полностью имитировать его стиль общения, завязав диалоги более чем с пятью тысячами собеседниц.
Позднее программист уточнил критерии поиска, и тогда нейросеть предложила ему пообщаться с Кариной. Затем они встретились вживую, после чего Жадан понял, что в дальнейших поисках нет никакой необходимости.
В конце прошлого года нейросеть порекомендовала программисту сделать возлюбленной предложение, и он прислушался к её совету. По данным агентства, недавно пара подала заявление в ЗАГС.
Ранее сообщалось, что треть граждан России хотя бы раз использовали искусственный интеллект в 2023 году.