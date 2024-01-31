Нейросеть помогла программисту найти невесту среди тысяч девушек

Российский программист Александр Жадан задался целью найти себе девушку, для чего зарегистрировался на сайте знакомств. Однако общаться с кандидатками на место в своём сердце он не стал, задействовав вместо этого нейросеть. Как выяснилось, у мужчины уже появилась невеста.

Как рассказал РИА Новости сам Жадан, он дал нейросети информацию о том, как общается. Со временем программа начала полностью имитировать его стиль общения, завязав диалоги более чем с пятью тысячами собеседниц.

Позднее программист уточнил критерии поиска, и тогда нейросеть предложила ему пообщаться с Кариной. Затем они встретились вживую, после чего Жадан понял, что в дальнейших поисках нет никакой необходимости.

В конце прошлого года нейросеть порекомендовала программисту сделать возлюбленной предложение, и он прислушался к её совету. По данным агентства, недавно пара подала заявление в ЗАГС.

Ранее сообщалось, что треть граждан России хотя бы раз использовали искусственный интеллект в 2023 году.