Путин заявил о снижении числа живущих за чертой бедности россиян

Количество граждан России, живущих за чертой бедности, снизилось. С заявлением об этом выступил 31 января на встрече с доверенными лицами кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин.

По его словам, есть некоторые вещи, которые являются агрегаторами и обобщённо отражают то, что делает государство, результаты его работы.

«Но всё-таки у нас средняя продолжительность жизни выросла. Это главный показатель. Ну и количество людей, живущих за чертой бедности, снизилось. Это тоже хороший показатель. Но на этом нельзя останавливаться, мы должны идти дальше», — заявил Путин.

Ранее Путин заявил, что подавляющее большинство задач, которые стоят перед государством, решаются. Он добавил, что идёт важный и сложный этап развития России.