Путин заявил о снижении числа живущих за чертой бедности россиян
- РИА Новости
По его словам, есть некоторые вещи, которые являются агрегаторами и обобщённо отражают то, что делает государство, результаты его работы.
«Но всё-таки у нас средняя продолжительность жизни выросла. Это главный показатель. Ну и количество людей, живущих за чертой бедности, снизилось. Это тоже хороший показатель. Но на этом нельзя останавливаться, мы должны идти дальше», — заявил Путин.
Ранее Путин заявил, что подавляющее большинство задач, которые стоят перед государством, решаются. Он добавил, что идёт важный и сложный этап развития России.