Губернатор Текслер проверил работу новых социальных учреждений Челябинской области
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Каждый год в Копейске открываются новые детские сады. Этот садик примет детей уже в следующий понедельник, 5 февраля. На очереди открытие ещё трёх садиков, что позволит убрать старые объекты и закрыть потребности в дошкольном образовании», — сказал Текслер.
Модульные ДК в селе Синеглазово и в посёлке Заозёрный построили по типовым проектам. В зданиях предусмотрены зрительный, танцевальный и молодёжный залы, помещения для декоративно-прикладного творчества, места для занятий вокалом, спортом и патриотическим воспитанием.
Ранее сообщалось, что в Великом Новгороде построят университетский кампус.