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Губернатор Текслер проверил работу новых социальных учреждений Челябинской области

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинспектировал работу новых социальных учреждений региона, среди которых два модульных дома культуры и детский сад в Копейске.
Губернатор Текслер проверил работу новых социальных учреждений Челябинской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Каждый год в Копейске открываются новые детские сады. Этот садик примет детей уже в следующий понедельник, 5 февраля. На очереди открытие ещё трёх садиков, что позволит убрать старые объекты и закрыть потребности в дошкольном образовании», — сказал Текслер.

Модульные ДК в селе Синеглазово и в посёлке Заозёрный построили по типовым проектам. В зданиях предусмотрены зрительный, танцевальный и молодёжный залы, помещения для декоративно-прикладного творчества, места для занятий вокалом, спортом и патриотическим воспитанием.

Ранее сообщалось, что в Великом Новгороде построят университетский кампус.

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