В Великом Новгороде построят университетский кампус
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Об этом сообщает АБН24.
По словам Никитина, кампус будет рассчитан на 4 тыс. мест. На территории будут магазины, кафе, спортзалы, коворкинги и другие объекты.
Строительство запланировано в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Кампус станет частью концепции «Город — Университет».
Реализацией занимается ОЭЗ «Новгородская» совместно с властями региона и Новгородским государственным университетом имени Ярослава Мудрого.
Ранее сообщалось, что межвузовский кампус во Владивостоке станет многофункциональным пространством.