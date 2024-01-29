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В Великом Новгороде построят университетский кампус

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В Великом Новгороде построят современный университетский кампус. Проект обсудили на встрече губернатора Новгородской области Андрея Никитина со студентами.
В Великом Новгороде построят университетский кампус
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом сообщает АБН24.

По словам Никитина, кампус будет рассчитан на 4 тыс. мест. На территории будут магазины, кафе, спортзалы, коворкинги и другие объекты.

Строительство запланировано в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Кампус станет частью концепции «Город — Университет».

Реализацией занимается ОЭЗ «Новгородская» совместно с властями региона и Новгородским государственным университетом имени Ярослава Мудрого.

Ранее сообщалось, что межвузовский кампус во Владивостоке станет многофункциональным пространством.

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