В Великом Новгороде построят университетский кампус

В Великом Новгороде построят современный университетский кампус. Проект обсудили на встрече губернатора Новгородской области Андрея Никитина со студентами.

Об этом сообщает АБН24.

По словам Никитина, кампус будет рассчитан на 4 тыс. мест. На территории будут магазины, кафе, спортзалы, коворкинги и другие объекты.

Строительство запланировано в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Кампус станет частью концепции «Город — Университет».

Реализацией занимается ОЭЗ «Новгородская» совместно с властями региона и Новгородским государственным университетом имени Ярослава Мудрого.

Ранее сообщалось, что межвузовский кампус во Владивостоке станет многофункциональным пространством.