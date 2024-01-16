Межвузовский кампус во Владивостоке станет многофункциональным пространством

На территории межвузовского кампуса, который начнут строить во Владивостоке, появятся выставочный и спортивный центры, ледовый каток, коворкинг, оранжерея и музыкальный кабинет.

Территория кампуса будет доступна для прогулок не только студентам, но также и горожанам, и гостям города, пишет «Вслух.ру».

«Межвузовский кампус должен стать такой средой, где талантливым ребятам из нашего и других регионов страны было бы комфортно учиться, жить и создавать научно-технологические проекты, которые они смогли бы реализовать в Тюменской области. Хотим в кампусе сделать уникальную образовательную и цифровую среду», — прокомментировал губернатор Александр Моор.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, что в колледжах Москвы в 2024 году создадут более 90 новых лабораторий и мастерских и обновят около 230 уже имеющихся.