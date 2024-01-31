Путин: не любить Родину — всё равно что не любить семью и своих детей

Нелюбовь к Родине равносильна нелюбви к своей семье и детям. С заявлением об этом выступил 31 января на встрече с доверенными лицами кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин.

По его словам, стране нужны фундаментальные точки, которые будут единообразно восприниматься обществом как безальтернативные. В качестве примера Путин привёл патриотизм.

«Ну как можно Родину не любить? Это всё равно что не любить семью, не любить маму, своих детей. То же самое с Родиной. Есть такие вещи, которые должны быть заложены прямо в подкорку», — заявил Путин.

Также в ходе встречи глава государства отметил, что историческая Россия поднялась, что, по его словам, указывает на прочный и основательный фундамент воспитания.