Путин: историческая Россия поднялась

Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что историческая Россия поднялась.

«То, что сейчас происходит, в связи с тем, что Россия вынуждена защищать свои интересы, в том числе и с помощью вооружённой борьбы, и что в этой связи начало в обществе происходить — историческая Россия поднялась, — всё-таки говорит о том, что фундамент воспитания имеется и он достаточно прочный и основательный», — сказал он.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин встретится с доверенными лицами 31 января.

29 января ЦИК зарегистрировала вторую часть списка доверенных лиц Путина. Всего зарегистрированы 544 доверенных лица кандидата.