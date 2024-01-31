Игра «Зарница отцов. Защитники Отечества» пройдёт 23 февраля в Удмуртии
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Отборочные этапы в районах и городах уже начались. До 11 февраля муниципалитеты выберут свои команды.
Финал пройдёт в Ижевске. Участникам предстоит пройти испытания на выдержку, силу воли, командный дух.
Ранее сообщалось, что полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова дали старт Году семьи в Югре.