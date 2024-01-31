Киберэксперт Иванов предупредил об опасности вредоносного спама с PDF-вложением

Директор по информационной безопасности «Яндекс 360» Андрей Иванов предупредил, что мошенники рассылают на почту спам, который может быть опасен для пользователей.

Самый распространённый вид спама — это письма с PDF-вложениями, в которых может содержаться вредоносная ссылка. Это, например, может быть предложение поучаствовать в розыгрыше или лотерее, поделился эксперт в беседе с газетой «Известия».

Также мошенники отправляют письма с фейковыми предложениями трудоустройства, чтобы повысить репутацию почтового домена, отметил Иванов. По его словам, надёжному отправителю легче обходить спам-фильтры почтовой системы.

Другой популярный вид спама — подделка имени отправителя. Таким образом мошенники часто маскируются под известные маркетплейсы.

«Просьбы перейти по ссылке, открыть вложение или предоставить персональные данные надо игнорировать. Не стоит переходить ни по ссылкам, которые могут вести на вредоносный сайт, ни открывать вложения», — резюмировал Иванов.

Ранее эксперт и куратор платформы Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала, что в России увеличилось число случаев квишинга, представляющего собой вид мошенничества с использованием поддельных QR-кодов.