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МВД России опровергло данные о проверке певца SHAMAN на ЛГБТ-пропаганду

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Информация о проверке, якобы инициированной МВД России в отношении певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), не соответствует действительности. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
МВД России опровергло данные о проверке певца SHAMAN на ЛГБТ-пропаганду
  • РИА Новости

Говоря о появившихся в СМИ сообщениях, что в отношении артиста проводится проверка, она заявила, что ни к исполнителю хита «Я русский», ни к его творчеству у полиции каких-либо вопросов нет.

«Я желаю ему творческих успехов!» — написала Волк.

О проверке в отношении певца 31 января сообщил Telegram-канал, входящий в сетку Ксении Собчак. В публикации отмечалось, что в МВД с соответствующей просьбой обратился активист Ян Коробков, который нашёл в клипе SHAMAN на песню «Я русский» признаки пропаганды ЛГБТ*.

Ранее SHAMAN оказался в числе тех, кому выдали удостоверения доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

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