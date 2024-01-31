МВД России опровергло данные о проверке певца SHAMAN на ЛГБТ-пропаганду

Информация о проверке, якобы инициированной МВД России в отношении певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), не соответствует действительности. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Говоря о появившихся в СМИ сообщениях, что в отношении артиста проводится проверка, она заявила, что ни к исполнителю хита «Я русский», ни к его творчеству у полиции каких-либо вопросов нет.

«Я желаю ему творческих успехов!» — написала Волк.

О проверке в отношении певца 31 января сообщил Telegram-канал, входящий в сетку Ксении Собчак. В публикации отмечалось, что в МВД с соответствующей просьбой обратился активист Ян Коробков, который нашёл в клипе SHAMAN на песню «Я русский» признаки пропаганды ЛГБТ*.

Ранее SHAMAN оказался в числе тех, кому выдали удостоверения доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.