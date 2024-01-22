Удостоверения доверенных лиц Путина получили Долина, Башмет, Винер и SHAMAN

Удостоверения доверенных лиц кандидата в российские президенты Владимира Путина получили певица Лариса Долина, дирижёр Юрий Башмет, тренер Ирина Винер, а также певец Ярослав Дронов (SHAMAN).

Также РИА Новости сообщило, что документы им были переданы в центральном избирательном штабе Путина в Гостином Дворе.

Кроме того, такие же удостоверения получили артист балета Николай Цискаридзе, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, актриса Екатерина Гусева, режиссёр Карен Шахназаров, фигурист Евгений Плющенко и другие.

Ранее сопредседатель штаба Путина Владимир Машков сообщил, что штаб собрал в 10 раз больше подписей избирателей, чем необходимые 300 тыс.