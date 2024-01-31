В Москве запустили новый сезон традиционной акции «Миллион призов»

Акция «Миллион призов» пройдёт в Москве в девятый раз. Она состоится в марте 2024 года, заявил президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

Речь идёт об акции «Выбираем вместе 2024». Как отметил Платонов, идею провести розыгрыш «Миллиона призов» во время выборов президента России предложило деловое сообщество.

«В 2024 году столичный бизнес предложил провести основной розыгрыш среди участников электронного голосования. Призами будут 5 тыс., 3 тыс. и 1 тыс. баллов. Один балл равен 1 рублю. Их можно обменять на товары и услуги партнёров программы», — сказал Платонов.

По его словам, одним из призов станет умная колонка и подписка на онлайн-сервис.

Дополнительные призы при онлайн-голосовании ожидают семейных москвичей, поскольку 2024 год объявлен Годом семьи.

«Столичные предприниматели предложили разыграть среди московских семей сертификаты номиналом 100 тыс. баллов, 50 тыс. баллов, 25 тыс. баллов и 15 тыс. баллов. Для участия в этом розыгрыше необходимо, чтобы оба родителя проголосовали онлайн», — пояснил Платонов.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента подали 465 тыс. заявок.