Памфилова: на участие в онлайн-голосовании на выборах подали 465 тысяч заявок
- РИА Новости
Об этом глава ЦИК сказала во время заседания комиссии.
Всего по состоянию на утро 31 января подано более 545 тыс. заявлений.
«465 тыс. — на дистанционное электронное голосование в 29 регионах нашей страны, где оно проводится», — цитирует Памфилову ТАСС.
Отмечается, что ещё 80 тыс. заявок поступило для голосования по месту нахождения через «Мобильный избиратель».
Приём заявлений в обоих случаях продолжится до 11 марта.
29 января Памфилова сообщала, что на онлайн-голосование на выборах было подано 10 тыс. заявок.