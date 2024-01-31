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Памфилова: на участие в онлайн-голосовании на выборах подали 465 тысяч заявок

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Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента подали 465 тыс. заявок.
Памфилова: на участие в онлайн-голосовании на выборах подали 465 тысяч заявок
  • РИА Новости

Об этом глава ЦИК сказала во время заседания комиссии.

Всего по состоянию на утро 31 января подано более 545 тыс. заявлений.

«465 тыс. — на дистанционное электронное голосование в 29 регионах нашей страны, где оно проводится», — цитирует Памфилову ТАСС.

Отмечается, что ещё 80 тыс. заявок поступило для голосования по месту нахождения через «Мобильный избиратель».

Приём заявлений в обоих случаях продолжится до 11 марта.

29 января Памфилова сообщала, что на онлайн-голосование на выборах было подано 10 тыс. заявок

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