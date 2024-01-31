Памфилова: на участие в онлайн-голосовании на выборах подали 465 тысяч заявок

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента подали 465 тыс. заявок.

Об этом глава ЦИК сказала во время заседания комиссии.

Всего по состоянию на утро 31 января подано более 545 тыс. заявлений.

«465 тыс. — на дистанционное электронное голосование в 29 регионах нашей страны, где оно проводится», — цитирует Памфилову ТАСС.

Отмечается, что ещё 80 тыс. заявок поступило для голосования по месту нахождения через «Мобильный избиратель».

Приём заявлений в обоих случаях продолжится до 11 марта.

29 января Памфилова сообщала, что на онлайн-голосование на выборах было подано 10 тыс. заявок.