В курганской ГИБДД рассказали об основных причинах смертельных ДТП в регионе

Начальник управления ГИБДД Курганской области Михаил Чебыкин назвал основные причины смертельных ДТП в регионе.

Об этом сообщает URA.RU.

«Встречные столкновения, наезды на пешеходов и съезды с дорог стали основными видами аварий, повлёкших рост погибших участников дорожного движения на территории Курганской области в 2023 году», — заявил Чебыкин на пресс-конференции.

Всего в области в 2023 году произошло более 800 ДТП, в которых погибли 142 человека. Более 88% аварий произошли из-за несоблюдения правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Службу помощи при ДТП Подмосковья обратились почти 289 тыс. раз в 2023 году.