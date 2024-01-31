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Сбивший пенсионерку водитель маршрутки предстанет перед судом в Севастополе

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В Севастополе в суд передано уголовное дело в отношении 36-летнего водителя маршрутного автобуса, сбившего пенсионерку в сентябре 2023 года.
Сбивший пенсионерку водитель маршрутки предстанет перед судом в Севастополе
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на городскую прокуратуру.

Смертельное ДТП произошло в сентябре прошлого года. Мужчина вёл автобус, следовавший по маршруту №77. Отъезжая от остановки, он сбил 75-летнюю женщину, которая переходила дорогу. От полученных травм она скончалась в больнице.

Ранее сообщалось, что в Крыму суд рассмотрит уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими, которое произошло в Симферопольском районе в октябре 2023 года.

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