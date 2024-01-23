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В Крыму будут судить водителя за ДТП с двумя погибшими

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В Крыму суд рассмотрит уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими, которое произошло в Симферопольском районе в октябре 2023 года.
В Крыму будут судить водителя за ДТП с двумя погибшими
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Водитель автомобиля Škoda ночью перевозил пятерых пассажиров. Двигаясь по трассе «Таврида» со скоростью около 170 км/ч, при повороте в районе села Левадки он не справился с управлением и перевернулся. В результате два пассажира погибли.

Обвиняемый скрылся с места ДТП, но был оперативно задержан правоохранителями.

«С утверждённым обвинительным заключением уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу», — сказано в сообщении надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и двое пострадали в результате аварии в Приморском крае с участием машины скорой помощи.

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