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Ямпольская попросила разъяснить, почему писательницу Улицкую не лишили званий

Депутат Ямпольская попросила разъяснить, почему Улицкую не лишили званий

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Анастасия Белоусова
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская рассказала в беседе с RT, что попросила разъяснений у Минобрнауки и руководства РХТУ, почему писательницу Людмилу Улицкую до сих пор не лишили звания почётного профессора.
Ямпольская попросила разъяснить, почему писательницу Улицкую не лишили званий
  • РИА Новости

«Сегодня Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о конфискации имущества за действия, направленные против безопасности России, туда входит и лишение почётных званий и наград. Но простейший поиск показывает, что по тем открытым данным, которые есть, Улицкая до сих пор является почётным профессором РХТУ», — объяснила парламентарий.

По её словам, на сайте университета есть информация об учёном совете, которые в 2021 году выносил вопрос о присвоении звания Улицкой. Больше никакой информации по писательнице нет.

«Уже то решение мне кажется странным, а уж после 2021 года тем более. Улицкая, извините меня, нахимичила настолько, что не отскребёшь. Именно поэтому я в такой открытой форме, не посылая депутатских запросов, попросила просто разъяснений у руководства вуза и у коллег из Минобрнауки. Возможно, есть информация о том, что этого звания нет у Улицкой, просто её невозможно найти. Я думаю, что подобные разъяснения пойдут на пользу самому вузу», — считает она.

Ранее Улицкая призналась, что гонорары с продаж её книг идут на Украину.

Признание писательницы прозвучало в ходе телефонного розыгрыша, который организовали пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус. Они позвонили Улицкой от имени главы офиса Владимира Зеленского.

Сегодня депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС России.

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