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В Калининградской области открыли приём заявок для социальных предпринимателей

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Центр «Мой бизнес» в Калининградской области открыл приём заявок на присвоение статуса социального предпринимателя.
В Калининградской области открыли приём заявок для социальных предпринимателей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу правительства области.

С 2020 года количество социальных предпринимателей в регионе увеличилось в три раза, теперь их более 70. Из них более половины используют гранты и посещают образовательные мероприятия центра «Мой бизнес».

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что некоммерческие организации получили ресурсы для реализации 8 тыс. проектов при поддержке Фонда президентских грантов в 2023 году. Среди социальных инициатив — забота о здоровье детей и взрослых, поддержка семьи.

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