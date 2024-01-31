В Калининградской области открыли приём заявок для социальных предпринимателей

Центр «Мой бизнес» в Калининградской области открыл приём заявок на присвоение статуса социального предпринимателя.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу правительства области.

С 2020 года количество социальных предпринимателей в регионе увеличилось в три раза, теперь их более 70. Из них более половины используют гранты и посещают образовательные мероприятия центра «Мой бизнес».

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что некоммерческие организации получили ресурсы для реализации 8 тыс. проектов при поддержке Фонда президентских грантов в 2023 году. Среди социальных инициатив — забота о здоровье детей и взрослых, поддержка семьи.