RT в Telegram
Подпишись

Московским сервисом «Поиск по архивам» воспользовались более 20 млн раз за год

Короткая ссылка
Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что столичным сервисом «Поиск по архивам» в 2023 году воспользовались более 20 млн раз.
Московским сервисом «Поиск по архивам» воспользовались более 20 млн раз за год
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«На протяжении нескольких последних лет запросы, связанные с поиском предков и исследованием прошлого семьи, оказываются одними из самых популярных в Главархиве Москвы. Это особенно заметно в Год семьи», — сказала Ракова.

Сервис «Поиск по архивам» запустили в 2023 году.

С его помощью москвичи могут найти информацию о своей семье.

В настоящее время на платформе представлено более 5,4 млн страниц исторических материалов.

Ранее сообщалось, что Главархив открыл выставку в честь юбилея киностудии «Мосфильм».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить