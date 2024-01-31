Московским сервисом «Поиск по архивам» воспользовались более 20 млн раз за год
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«На протяжении нескольких последних лет запросы, связанные с поиском предков и исследованием прошлого семьи, оказываются одними из самых популярных в Главархиве Москвы. Это особенно заметно в Год семьи», — сказала Ракова.
Сервис «Поиск по архивам» запустили в 2023 году.
С его помощью москвичи могут найти информацию о своей семье.
В настоящее время на платформе представлено более 5,4 млн страниц исторических материалов.
Ранее сообщалось, что Главархив открыл выставку в честь юбилея киностудии «Мосфильм».