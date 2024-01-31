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В рамках проекта «Открой#Моспром» прошло 1,2 тысячи экскурсий

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в рамках проекта «Открой#Моспром» в 2023 году прошло 1,2 тыс. экскурсий на 120 заводах столицы, расположенных в черте города.
В рамках проекта «Открой#Моспром» прошло 1,2 тысячи экскурсий
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

«В 2023 году проект отмечал пятилетний юбилей. В честь этого мы проводили экскурсии по фабрикам и заводам каждый месяц, а также увеличили количество дней для посещений до двух недель», — сказал Ефимов.

Отмечается, что экскурсии проходят на предприятиях различных отраслей промышленности, среди которых производство современных систем для управления безопасностью движения поездов «ЭЛТЕЗА», московский тормозной завод ТРАНСМАШ, производство космических аппаратов «Микрон», Московский комбинат игрушек, Останкинский мясоперерабатывающий завод.

«Помимо этого, мы проводим мастер-классы, благодаря которым все желающие могут своими руками изготовить различную продукцию на столичных производствах», — добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ранее сообщалось, что участниками проекта «Сделано в Москве» стали пять тысяч предпринимателей.

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