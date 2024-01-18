Участниками проекта «Сделано в Москве» стали пять тысяч предпринимателей
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«Предприниматели участвуют в промокампаниях на популярных маркетплейсах. Больше 20 тыс. товаров размещены на онлайн-витрине сделановмоскве.рф», — сказал Собянин.
Он также добавил, что в рамках проекта предприниматели Москвы реализовали более 60 тыс. товаров и заработали свыше 110 млн рублей.
Ранее сообщалось, что участниками проекта «Открой#Моспром» стали 15 млн москвичей.