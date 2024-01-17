Участниками проекта «Открой#Моспром» стали 15 миллионов москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проект «Открой#Моспром» посетили около 15 млн человек за пять лет.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал мэра.

В рамках проекта посетители узнали о работе более чем 130 промышленных предприятий — от производства мороженого до разработок в авиационной и космической отраслях.

Среди них — кондитерский концерн «Бабаевский», косметическая фабрика «Свобода», «Центр аддитивных технологий», предприятия АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» и НПО «Молния».

Также участники в онлайн-формате побывали в технопарке «Кунцево».

Ранее Сергей Собянин рассказал, что ежегодный объём налоговых льгот для столичных технопарков превышает 200 млн рублей. В текущий момент в городе функционирует 48 технопарков.