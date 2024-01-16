Собянин рассказал о налоговых льготах для московских технопарков

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ежегодный объём налоговых льгот для столичных технопарков превышает 200 млн рублей. В текущий момент в городе функционирует 48 технопарков.

Об этом информирует телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«В них есть компании из разных сфер экономики — от лёгкой промышленности и косметики до микроэлектроники и производства медицинского оборудования», — уточнил глава города.

Суммарно технопарки занимают земельные площади более 603 га. На них трудятся порядка 72,5 тыс. человек, отметил Собянин.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы Владимира Ефимова сообщала, что Московскому институту электромеханики и автоматики (МИЭА) присвоили статус промышленного комплекса.