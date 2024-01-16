Собянин рассказал о налоговых льготах для московских технопарков
Об этом информирует телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«В них есть компании из разных сфер экономики — от лёгкой промышленности и косметики до микроэлектроники и производства медицинского оборудования», — уточнил глава города.
Суммарно технопарки занимают земельные площади более 603 га. На них трудятся порядка 72,5 тыс. человек, отметил Собянин.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы Владимира Ефимова сообщала, что Московскому институту электромеханики и автоматики (МИЭА) присвоили статус промышленного комплекса.