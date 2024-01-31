В Тюменской области водитель уснул за рулём и спровоцировал смертельное ДТП

В Тюменской области водитель Kia уснул за рулём на трассе Курган — Тюмень и выехал на встречную полосу, спровоцировав столкновение с Opel.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное отделение ГИБДД.

«На 183-м километре автодороги Курган — Тюмень автомобиль Kia выехал на встречную полосу, предварительно, 35-летний водитель иномарки уснул за рулём. Произошло столкновение с автомобилем Opel», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что от удара Opel отбросило ещё на один Kia. В результате столкновения погибла пенсионерка из Свердловской области, которая была пассажиром Opel. Также травмы получили водитель и второй пассажир.

Ранее три человека погибли, ещё двое пострадали из-за столкновения автомобилей в Саратовской области.