В Тюменской области водитель уснул за рулём и спровоцировал смертельное ДТП
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное отделение ГИБДД.
«На 183-м километре автодороги Курган — Тюмень автомобиль Kia выехал на встречную полосу, предварительно, 35-летний водитель иномарки уснул за рулём. Произошло столкновение с автомобилем Opel», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что от удара Opel отбросило ещё на один Kia. В результате столкновения погибла пенсионерка из Свердловской области, которая была пассажиром Opel. Также травмы получили водитель и второй пассажир.
Ранее три человека погибли, ещё двое пострадали из-за столкновения автомобилей в Саратовской области.